Toyota richt nieuw bedrijf op voor software zelfrijdende auto's

Dat heeft de Japanse autofabrikant vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf werkt daarvoor samen met twee Japanse ontwikkelaars van auto-onderdelen.

De drie bedrijven willen meer dan 300 miljard yen (2,3 miljard euro) in het nieuwe bedrijf investeren, dat de naam Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD) krijgt. Het bedrijf wordt gevestigd in het hoofdkantoor van Toyota in de Japanse hoofdstad Tokio.

In november 2015 kondigde Toyota ook al een nieuw bedrijf aan voor onderzoek naar software die gebruikt kan worden om auto's autonoom te laten rijden. Dit bedrijf, met de deels overeenkomende naam Toyota Research Institute, is gevestigd in de Verenigde Staten.

Toyota wil dat de twee bedrijven goed met elkaar gaan samenwerken om de technologie en producten voor zelfdrijdende auto's op de markt te brengen. Het automerk in 2020 een zelfrijdende auto op de weg hebben.

Het nieuwe bedrijf TRI-AD wordt later deze maand opgericht en gaat van start met ongeveer driehonderd personeelsleden. Later moet het aantal medewerkers groeien naar duizend.

