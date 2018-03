YouTube verwijdert per ongeluk politiek rechtse kanalen

Dat meldt Bloomberg.

De video's en kanalen werden verwijderd door nieuwe beheerders op YouTube, die de regels verkeerd zouden hebben toegepast. "We zullen video's die ten onrechte zijn verwijderd weer terugplaatsen", aldus een woordvoerder.

"Naarmate we ons moderatieteam uitbreiden in 2018, zullen nieuwe leden soms fouten maken en per ongeluk materiaal verwijderen."

Het is onduidelijk welke video's en kanalen volgens YouTube ten onrechte zijn verwijderd en welk materiaal alsnog terecht is gewist. YouTube stelt dat het videobeleid niet is veranderd.

Alt-right

Beheerders van de site haalden video's offline waarin werd gepleit voor wapenbezit in de VS. Tussen het verwijderde materiaal zitten ook video's van de extreemrechtse beweging alt-right en kanalen die zich richten op complottheorie├źn.

Google kondigde in december aan dat 10.000 mensen de videosite moeten gaan modereren. Afgelopen maand maakte de videosite het moeilijker om 'schadelijke' video's te vinden.