Twitter voert bladwijzer-functie in

De nieuwe functie wordt vanaf woensdag uitgerold, meldt Twitter.

Onder tweets komt een deel-knop te staan. Met die knop kunnen mensen een tweet bookmarken. Het is ook mogelijk om zo een tweet via een priv├ębericht naar een ander te sturen.

Anderen kunnen niet zien welke tweets een gebruiker in zijn bladwijzers heeft opgeslagen, in tegenstelling tot bij de like-knop die tot nu toe vaak werd gebruikt als bladwijzer bij het ontbreken van de functie.

De bladwijzer-functie zit in de Twitter-app voor iOS en Android, in Twitter Lite en in de mobiele site. Op de reguliere site en in Tweetdeck is bookmarken niet beschikbaar.