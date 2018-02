Amerikaanse Democraten willen netneutraliteit terugbrengen met nieuwe wet

Dat meldt Ars Technica.

Netneutraliteit zorgt ervoor dat providers alle data hetzelfde moeten behandelen. Zo mogen ze geen extra geld vragen voor het bekijken van YouTube of Netflix, of het gebruik van WhatsApp. Daarnaast mag de toegang tot legale content, apps en diensten niet geblokkeerd worden.

De regels werden in december teruggetrokken door de Amerikaanse telecomwaakhond FCC. Het nu ingediende wetsvoorstel zou het besluit van de FCC ongedaan maken. De regels rondom netneutraliteit zouden daardoor blijven bestaan.

Steun

Vijftig van de honderd Senatoren zeggen de wet nu te steunen. Dat zijn allemaal Democraten en één Republikein. Het is echter een stem te weinig om het wetsvoorstel aan te nemen in de Senaat. Senator Ed Markey zei dinsdag op Twitter dat de Democraten in de lente een stemming gaan afdwingen. Wanneer dat precies is, is nog onduidelijk.

Mocht het wetsvoorstel door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden komen, dan kan president Donald Trump de wet nog tegenhouden.

Nederland

Netneutraliteit werd in Nederland in 2012 in de telecomwet opgenomen. Na Chili was Nederland het tweede land ter wereld dat die regels vastlegde en het eerste in Europa. De Europese Unie voerde in 2016 een EU-brede wet voor netneutraliteit in.

De regels in de Verenigde Staten hebben geen gevolgen voor internetgebruikers buiten het land.