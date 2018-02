YouTube schakelt advertenties op kanaal omstreden vlogger Logan Paul weer in

Dat bevestigde een woordvoerder van YouTube aan Deadline. Volgens een woordvoerder van YouTube werden de advertenties weer ingeschakeld nadat Paul en zijn team hebben laten weten dat ze de richtlijnen van het platform bekeken en begrepen hebben.

Paul heeft echter wel een proeftijd van 90 dagen. In die tijd kan de content van de vlogger niet verschijnen in het trending-tabblad op de website. Daarin verschijnen video’s die op dat moment populair zijn.

Ook komt het kanaal niet in aanmerking voor notificaties als mensen het kanaal niet langer volgen. Tot slot komt het kanaal niet in aanmerking voor een speciaal programma van YouTube. Daarin zijn alleen topvideo’s die voldoen aan hoge eisen welkom.

Rat taseren

YouTube verwijderde op 8 februari alle advertenties van het kanaal van Paul, nadat deze een video had gepost waarin hij een dode rat tasert. In een ander filmpje haalde hij een vis uit het water voor een 'reanimatie'.

Verder werd Paul beschuldigd van het aanzetten tot deelname aan de gevaarlijke Tide Pod Challenge, waarbij mensen wasmiddelcapsules inslikken.

Begin januari ging Paul, die 16 miljoen volgers heeft op YouTube, diep door het stof nadat hij in een video het lichaam had getoond van een dode man die zich had verhangen in een Japans bos. De 22-jarige Paul verdient volgens Amerikaanse media zo'n 1,2 miljoen dollar (zo'n 980.000 euro) per maand aan advertentie-inkomsten via YouTube.