Google hoeft zoekresultaten van Duitse rechter niet vooraf te toetsen

Dat oordeelde het Bundesgerichtshof dinsdag. Volgens de rechter kan niet van een zoekmachine verwacht worden dat elk zoekresultaat van tevoren wordt gecontroleerd.

De rechtszaak werd aangespannen door een Duits echtbaar, beiden IT-medewerker. Het echtpaar hielp in februari 2011 met het opzetten van een internetforum.

Ruzie

Leden van dat forum kregen later ruzie met leden van een ander forum. De leden van dat tweede forum wisten de namen van het echtpaar te achterhalen en brachten die namen vervolgens in verband met zoektermen als 'crimineel' en 'terrorist'.

Wie op de namen van het echtpaar zocht, kreeg die ongegronde aantijgingen in de zoekresultaten van Google te zien. Toch is dat Google niet kwalijk te nemen, heeft het Bundesgerichtshof besloten.

Privacyrecht

Sinds 2014 geldt in Europa het zogenoemde recht om vergeten te worden. Europese burgers kunnen bij Google een verzoek indienen om bepaalde resultaten uit de zoekmachine te weren, bijvoorbeeld omdat hun privacy wordt geschonden of in het geval van ongegronde aantijgingen.

Google is pas iets aan te rekenen als zoekresultaten na zo'n melding zonder goede reden niet worden verwijderd, aldus het Duitse hooggerechtshof.

Dinsdag bleek dat Google in Nederland sinds mei 2014 in totaal bijna 54.800 url's uit de zoekresultaten heeft verwijderd. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal verwijderverzoeken dat door Nederlanders werd ingediend.