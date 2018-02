Google geeft meer inzicht in verwijderverzoeken wegens vergeetrecht

Dat meldt het bedrijf op zijn blog.

Het recht om vergeten te worden geldt sinds 2014 in Europa. Gebruikers kunnen zoekmachines verzoeken om bijvoorbeeld onterecht belastend of achterhaald materiaal te verwijderen. Google houdt daar openbare gegevens over bij.

Aanvullende informatie

De internetgigant noteert sinds januari 2016 bij ieder verwijderverzoek ook of het is ingediend door een individu of een organisatie. Ook wordt de inhoud van de link die de aanvrager wil laten verwijderen bijgehouden.

Google maakt daarbij onderscheid tussen onder meer persoonlijke gegevens, zelfgeschreven content, inhoud gerelateerd aan misdaad en professionele overtredingen.

Ook kijkt het bedrijf of het bij de websites in kwestie om een website die persoonlijke gegevens vergaart gaat, of bijvoorbeeld een nieuwswebsite of sociaal netwerk.

Vooral professionele gegevens

Verwijderverzoeken vanwege professionele gegevens komen het vaakst voor met 24 procent van alle verzoeken sinds januari 2016. Op de tweede plek staat zelfgeschreven content met tien procent.

In 89 procent van de gevallen gaat het om aanvragen door een individu. Bij 19 procent van alle verzoeken staat de content die de aanvrager wil verwijderen op een website die persoonlijke informatie vergaart, bij twaalf procent betreft het een sociaal netwerk.

18 procent van de verwijderverzoeken betreft een nieuwswebsite waarop bijvoorbeeld de naam van een persoon staat die in aanraking is gekomen met justitie.

Sinds het recht om vergeten te worden geldt, is er inmiddels voor ruim 2,4 miljoen links naar websites verwijdering aangevraagd. In 43,3 procent van de gevallen zijn die verzoeken ook ingewilligd door Google.