'EU werkt aan wet om data consumenten buiten de unie op te vragen'

Eerder kondigde de EU zelf al aan dat het mogelijk moet worden voor lokale opsporingsdiensten om data op te vragen uit lidstaten. Volgens twee ingewijden moet dit met de geplande wet ook mogelijk worden voor data die in andere landen zijn opgeslagen.

De nieuwe wetgeving zou van toepassing zijn bij alle bedrijven in de wereld die zakendoen in de Europese Unie. Ook zou de wet gelden voor persoonlijke data van mensen met alle nationaliteiten en dus niet alleen voor EU-burgers. De data moeten echter wel verbonden zijn aan een Europees onderzoek.

De geplande wetgeving wordt besproken tijdens een rechtszaak tussen de FBI en Microsoft. De FBI wil dat Microsoft e-mails overhandigt die opgeslagen staan op servers in Ierland.

Geen bevoegdheid

Volgens Microsoft heeft de FBI geen bevoegdheid om de e-mails op te vragen, omdat de berichten niet in de VS worden opgeslagen. Later deze week komt de zaak voor het Amerikaanse hooggerechtshof.

In 2014 zei de EU over deze zaak nog dat "het toepassen van buitenlandse wetten in andere landen tegen de internationale wetgeving in zou kunnen gaan".

Niet efficiënt

Věra Jourová, Eurocommissaris voor Justitie, zegt nu tegen persbureau Reuters dat de huidige methodes om bewijsmateriaal uit het buitenland te verkrijgen "erg traag en niet efficiënt" zijn. Opsporingsdiensten moeten volgens haar sneller zijn dan de criminelen.

De nieuwe wet zou nog een concept zijn en pas aan het einde van maart gepresenteerd worden aan de lidstaten van de Europese Unie. Het kan twee jaar duren voor wetgeving goedgekeurd wordt door de gehele unie.