Zorgen over Chinese mensenrechten door iCloud-verhuizing

Vanaf eind februari worden iCloud-gegevens van Chinese gebruikers opgeslagen op Chinese servers. Tot nu toe worden alle iCloud-gegevens in de VS bewaard, en moet de Chinese overheid langs het Amerikaanse rechtssysteem om gegevens van gebruikers op te vragen.

Vanaf maart is dat niet meer zo, en kan China zijn eigen rechtssysteem gebruiken om iCloud-gegevens van gebruikers op te vragen. Dat baart mensenrechtenactivisten zorgen, meldt Reuters.

Hoewel Apple zegt ook in China alleen gegevens te zullen overhandigen na geldige gerechtelijke verzoeken, wijzen activisten op het gemak waarmee Chinese autoriteiten gegevens kunnen opvragen. Zo mag de Chinese politie veel bewijs verzamelen zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Mensenrechtenactivisten vrezen dat de Chinese overheid de nieuwe mogelijkheden wil gebruiken om bekende dissidenten op te sporen. Dat gebeurde ruim tien jaar geleden ook al, toen Yahoo gebruikersgegevens aan de Chinese overheid overdroeg.

Geen achterdeur

Apple zegt in een verklaring dat het gewijzigd aanbieden van iCloud in China nog altijd beter is dan het sluiten van de clouddienst in China. "Hoewel we hebben gepleit tegen het onderwerpen van iCloud aan deze wetten, was dat uiteindelijk niet succesvol", aldus het bedrijf.

Om aan de Chinese wet te voldoen is er met een investering van Apple in China een nieuw datacentrum voor iCloud gebouwd. Dat wordt beheerd door staatsbedrijf Guizhou, en de iCloud-voorwaarden voor China zijn opgesteld door dat bedrijf.

Apple wijst er wel op dat de wijziging niet betekent dat China nu een zogenoemde achterdeur in de gegevens van Chinese iCloud-gebruikers heeft. Apple blijft nog steeds de enige beheerder van de encryptiesleutels van iCloud-accounts.

Chinese gebruikers volgens Apple zonder iCloud nog wel diensten als de App Store, iMessage en FaceTime gebruiken in China, door met hun Apple ID in te loggen.

Europa heeft met Amerikaanse technologiebedrijven afspraken over het bewaren van Europese gegevens op Amerikaans grondgebied. Over dat zogenoemde Privacyschild hebben privacywaakhonden ook al meermaals zorgen geuit.