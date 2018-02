Premier en president Tsjechië oneens over uitlevering Russische LinkedIn-hacker

De pro-Russische president Milos Zeman wil dat de hacker wordt uitgelverd aan Rusland. Zijn premier, Andrej Babis, wil de man overdragen aan de Verenigde Staten.

Het meningsverschil gaat om de hacker Yevgeniy Nikoelin, die sinds 2016 vastzit in Praag. Zowel Rusland als de VS heeft om zijn uitlevering gevraagd. Nikoelin werd in 2016 opgepakt op verdenking van een grootschalige hack bij LinkedIn, waarbij hij toegang kreeg tot de gegevens van honderden miljoenen accounts.

Nadat de hacker werd gearresteerd, vroeg ook Rusland, voor een lichter vergrijp, om zijn uitlevering. Daarop oordeelde een rechter in Tsjechië dat de man aan zowel Rusland als de Verenigde Staten kan worden uitgeleverd.

Het is aan de Tsjechische minister van Justitie om die knoop door te hakken. Die liet vrijdag aan het Tsjechische weekblad Respekt weten dat de president hem twee keer heeft gevraagd om Nikoelin aan Rusland uit te leveren.

Uitleveringsverzoek Rusland

Het is niet de eerste keer dat zowel Rusland als de VS om uitlevering van dezelfde Russische computercrimineel vraagt. Begin februari leverde Spanje een beruchte Russische spammer uit aan de Verenigde Staten. Ook voor deze man had Rusland een uitleveringsverzoek voor een lichter vergrijp ingediend.

In juli 2017 werd een Russische verdachte van fraude met bitcoin gearresteerd in Griekenland. Nadat de VS om zijn uitlevering had gevraagd, diende ook Rusland een verzoek in. Volgens The New York Times heeft Rusland door zelf een uitleveringsverzoek in te dienen een tactiek gevonden om uitlevering aan de VS te voorkomen.