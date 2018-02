Twee verdachten opgepakt voor chantagepoging KPN

Dat heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt. Een andere verdachte, een 32-jarige man, is deze week aangehouden in Slowakije.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat beide mannen uit Slowakije komen, de Slowaakse nationaliteit hebben en elkaar "min of meer" kenden.

De verdachten beweerden bedrijfsgevoelige informatie van KPN in hun bezit te hebben en eisten daarvoor een bedrag in bitcoins. Om wat voor informatie het zou gaan, is niet duidelijk. Ook kon de woordvoerder niet zeggen welk bedrag de verdachten wilden ontvangen.

Uitlevering

De politie heeft van beide verdachten de woningen doorzocht en daarbij mobiele telefoons en laptops in beslag genomen.

Uit nader onderzoek moet blijken of de verdachten daadwerkelijk bedrijfsgevoelige informatie van KPN in hun bezit hadden, aldus de politiewoordvoerder. De 25-jarige verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie heeft om uitlevering van de in Slowakije aangehouden verdachte gevraagd.