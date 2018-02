Intel vertelde overheid VS pas half jaar later over Spectre en Meltdown

Dat blijkt uit brieven van de chipmakers gericht aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in handen van Reuters.

Intel werd in juni 2017 door Google-beveiligingsonderzoekers op de hoogte van de processorlekken Spectre en Meltdown. Amerikaanse toezichthouders werden echter pas ingelicht in januari, toen geruchten over de beveiligingsproblemen opdoken.

Amerikaanse overheidsmedewerkers nemen Intel de late melding kwalijk. De beveiligingsproblemen zouden misbruikt kunnen worden om het land aan te vallen. Volgens Intel was er nog geen indicatie dat dit was gebeurd, waardoor het bedrijf geen noodzaak zag in de melding.

Spectre en Meltdown

Meltdown is een beveiligingslek in processors van Intel. Spectre treft naast processors van het bedrijf ook hardware van andere bedrijven. Door hier misbruik van te maken kan een hacker toegang krijgen tot gevoelige informatie op een computer.

Softwaremakers kunnen de beveiligingslekken dichten met software-updates. Een update van Intel zelf zorgde recent voor problemen. De fabrikant belooft het probleem in de toekomst hardwarematig op te lossen in nieuwe chips.