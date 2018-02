Google aangeklaagd door oud-werknemer om vermeende discriminatie

Dat blijkt documenten die de oud-werknemer, Tim Chevalier, bij de rechtbank indiende.

Volgens Chevalier, die bijna twee jaar bij Google werkte, werd hij ontslagen toen hij intern melding maakte van racisme en seksisme binnen het bedrijf.

"Het is ironisch dat Google het gerechtvaardigd vindt om mij te ontslaan, omdat mijn berichten vooroordelen tegen mijn pesters toonden", zegt hij in een statement aan The Verge. Chevalier, die transgender en mindervalide is, zegt dat zijn berichten waarin hij minderheden op de werkvloer verdedigde, direct bijdroegen aan zijn ontslag.

Rechtszaak

De berichten van Chevalier zijn ook meegenomen in een andere rechtszaak tegen Google. Die werd vorig jaar aangespannen door James Damore, eveneens een oud-medewerker van Google. Hij schreef een anti-diversiteitsmanifest en klaagde de techgigant aan wegens discriminatie van witte mannen met een conservatieve politieke voorkeur.

Google laat in een statement weten dat "een levendig debat is toegestaan, maar er zijn grenzen". "Alle medewerkers gaan akkoord met ons beleid en daarbinnen is geen ruimte voor stereotypering van ras of gender", stelt een woordvoerder.

Chevalier vraagt een schadevergoeding voor misgelopen salaris en emotioneel leed.