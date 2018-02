Beheerder streamingsite krijgt miljoenenboete en twee jaar cel

Dat heeft de rechter bepaald, aldus AFP.

Streamiz was in 2011 één van de grootste websites in Frankrijk om films illegaal op te streamen. De website linkte naar externe locaties waar films gratis bekeken konden worden. Dagelijks trok Streamiz rond de 250.000 bezoekers.

De Franse koepelorganisatie van filmdistributeurs deed in 2009 aangifte, waarna de beheerder van de site in oktober 2011 werd gearresteerd in de gemeente Montrouge. In zijn rugzak zaten toen sokken gevuld met bijna 30.000 euro in briefgeld.

Vrije voeten

De man zou op het moment op vrije voeten zijn. Hij kwam niet opdagen bij de rechtszaak en de daarop volgende uitspraak. Op het moment wordt hij door de politie opgezocht.

De streamingwebsite bood voordat hij werd gesloten links naar 40.000 films aan. Volgens de aanklagers was daarmee sprake van 500 miljoen auteursrechtenschendingen. De beheerder zou 150.000 euro met advertenties hebben verdiend in een periode van twee jaar.