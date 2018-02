Gezichtsherkenning politie identificeerde 93 verdachten in 2017

Dat schrijft NRC.

In 2017 werden bijna duizend foto's verwerkt. In 900 gevallen lukte het niet om iemand te identificeren. Daarbij stond de persoon niet in de database of was de fotokwaliteit niet goed genoeg om met zekerheid een overeenkomst te bereiken.

Het softwaresysteem heet CATCH en wordt sinds 2016 gebruikt. Het systeem haalt een afbeelding van een verdachte door een database van de computer. Die bestaat uit ruim een miljoen foto's van veroordeelden en arrestanten.

Gezichtsherkenning wordt niet gezien als hard bewijs, omdat de software alleen aantoont dat er veel overeenkomsten zijn, meldt NRC. Bij vingerafdrukken geldt dat wel.

Privacy

Afgelopen jaar werd een smartphone-app uitgebracht waarmee een kleine groep agenten plaatjes naar CATCH kunnen sturen. Directeur Hans de Zwart van Bits of Freedom is kritisch. Hij denkt dat de politie uiteindelijk op allerlei locaties, bijvoorbeeld op demonstraties, gezichten gaat scannen.

Volgens de politie moet er een specifieke aanleiding zijn om een foto te maken en wordt één gezicht tegelijk geanalyseerd. Op dit moment werkt gezichtsherkenning nog niet in 'real-time'.