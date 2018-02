Facebook bevestigt conclusie Ruslandonderzoek na kritiek topman

Dat blijkt uit een statement van Joel Kaplan, Facebooks vicepresident van wereldwijde beleidskwesties, meldt onder meer de New York Times.

"De speciale raad heeft zijn aanklachten ingediend en niets dat wij hebben gevonden spreekt hun conclusies tegen", aldus Kaplan, die daarna alle uitspraken die dat betwisten foutief noemt.

Eind vorige week, kort nadat dertien Russen en drie Russische bedrijven officieel door Mueller werden aangeklaagd, reageerde Facebook-topman Rob Goldman op de bevindingen van het Ruslandonderzoek.

Volgens hem was het primaire doel van de Russische aanwezigheid op Facebook niet het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, omdat het grootste deel van de door Russische partijen ingekochte advertenties pas is getoond toen de verkiezingen al voorbij waren.

Donald Trump

Goldman stelde in een reeks berichten op Twitter dat weinig media daarover hebben bericht, omdat het niet zou passen in het geschetste beeld rondom hoe president Donald Trump de verkiezingen won. Een van zijn berichten werd vervolgens door Trump op Twitter geciteerd.

Verschillende experts hekelden de uitspraken van Goldman, omdat hij enkel over Russische inmenging via ingekochte Facebook-advertenties sprak en daardoor beïnvloeding via nepaccounts wegliet.