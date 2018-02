Facebook gaat verkiezingsadvertenties in VS per briefpost verifiëren

Dat kondigde het bedrijf zaterdag aan, meldt Reuters.

Kopers van de advertenties krijgen een een briefkaart opgestuurd met daarin een code, waarmee zij moeten verifiëren dat ze in de Verenigde Staten wonen. Zo wil het bedrijf tijdens verkiezingstijd beïnvloeding van buitenaf tegengaan.

De maatregel heeft enkel betrekking op advertenties op landelijk niveau die een verkiezingskandidaat noemen. Bij lokale verkiezingen of advertenties over een bepaalde kwestie is de aanvullende verificatie niet nodig, aldus Katie Harbath, Facebooks wereldwijde directeur van beleidskwesties.

Aanklacht tegen Russen

De aangekondigde maatregel van Facebook volgt kort nadat de Verenigde Staten officieel dertien Russen en drie Russische bedrijven aanklaagde wegens het willen beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Een van die bedrijven is het Internet Research Agency, een bedrijf dat naar verluidt in opdracht van de Russische regering Facebook-advertenties inkocht en nepprofielen aanmaakte op het sociale netwerk. Facebook koppelde deze advertenties en profielen eerder al aan het Russische bedrijf.

Reactie Facebook

In een reactie op de officiële aanklacht van de VS stelt advertentiebaas Rob Goldman dat het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen niet het primaire doel was de Russische activiteit op het platform.

Daarbij merkt hij op dat de meerderheid van de ingekochte advertenties zijn getoond toen de verkiezingen al voorbij waren. Volgens Goldman zijn de advertenties met name bedoeld om verdeling te zaaien rondom politieke kwesties.