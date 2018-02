'Uber bereidt verkoop Zuid-Aziatische tak aan concurrent Grab voor'

Dat meldt de Amerikaanse zender CNBC vrijdagavond op basis van twee ingewijden.

In ruil voor de verkoop wil Uber een belang in Grab nemen. Hoe groot het aandeel is dat Uber in handen wil hebben, is niet bekend.

Grab biedt in Zuidoost-Azië een met Uber vergelijkbare taxidienst. In juli 2017 haalde het bedrijf omgerekend 2,1 miljard euro aan investeringen op om zjin marktpositie te vergroten.

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en is ook actief in Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, de Filipijnen, Myanmar en Cambodja.

De verkoop van de Uber-tak in Zuidoost-Azië aan Grab is volgens CNBC nog niet rond. Het is onduidelijk op welke termijn de twee bedrijven een overeenstemming bereiken.

China en Rusland

In 2016 verkocht Uber de Chinese tak van het bedrjif al aan de lokale concurrent Didi Chuxing. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange slopende concurrentiestrijd op de Chinese markt.

Met de verkoop kreeg Uber een belang van 17,7 procent in Didi Chuxing.

Vorig jaar volgende een vergelijkbare stap met de taxidienst van de Russische zoekgigant Yandex. In het nieuwe bedrijf dat uit de fusie voortkwam kreeg Uber een belang van ruim 36 procent.

Uber staat sinds enkele maanden onder leiding van een nieuwe CEO, Dara Khosrowshahi. Hij nam de positie in augustus van Travis Kalanick over, na een reeks schandalen.

Khosrowshahi wil Uber binnen een jaar naar de beurs brengen.