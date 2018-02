Bynder kaapt concurrent bij Shutterstock weg voor 49,1 miljoen dollar

Met de overname van Webdam verstevigt Bynder naar eigen zeggen zijn positie in de Verenigde Staten, met name in San Francisco en omgeving, meldt de onderneming vrijdag.

Chris Hall, CEO en oprichter van Bynder: "Voor ons was er geen beter scenario mogelijk. Wie thuis is in de wereld van digital-assetmanagement, weet dat de strijd om het marktleiderschap tussen ons en Webdam gaat."

Webdam richt zich net als Bynder op deze markt. Webdam is marktleider in de Verenigde Staten en een dochterbedrijf van Shutterstock, dat een beursnotering in New York heeft.

In de Verenigde Staten is digital-assetmanagement een begrip, volgens Hall. "Of het nou om het mkb of de grote spelers gaat, iedereen is doordrongen van het belang van het effectief beheren en organiseren van foto's, video's of andere digitale bestanden."

Wekelijks gaat op grote schaal tijd verloren aan de chaos van onvindbare bestanden, aldus Hall. Bedrijven zouden op dat vlak kosten kunnen besparen, meent hij.

Bynder, opgericht in 2013, kreeg in 2016 zo'n 22 miljoen dollar van een investeerder. Het bedrijf opende nadien kantoren in Barcelona, Londen, Boston en Dubai. Bynder heeft ondertussen honderden mensen in dienst.