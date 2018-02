Google verwijdert 'afbeelding bekijken'-knop uit zoekresultaten

Dat heeft het zoekbedrijf bekendgemaakt. De knop is vervangen voor een optie om de site van een afbeelding te bezoeken.

De oude knop liet gebruikers het rechtstreekse webadres van een afbeelding openen. Fotowebsite Getty Images zei dat de optie werd misbruikt om op grote schaal beelden zonder toestemming te downloaden.

Schikking

Google kondigde afgelopen week een schikking aan, die het zoekbedrijf in staat stelt foto's van Getty Images in zoekresultaten te tonen. Eén van de voorwaarden van de schikking was het verwijderen van de 'afbeelding bekijken'-knop.

Hoewel de knop is verwijderd, kunnen gebruikers alsnog de directe link naar een afbeelding openen. Door met de rechtermuisknop op een afbeelding te drukken en via het geopende menu de afbeeldingslink te kopiëren, kan deze in de adresbalk worden geplakt om de plaat te openen.