Facebook en Twitter bieden consument volgens EU nog te weinig bescherming

Kwesties als aansprakelijkheid en het informeren van gebruikers bij het verwijderen van ongepaste berichten zijn in de aangepaste gebruiksvoorwaarden nog altijd niet op orde, waarschuwt de Europese Commissie.

EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en Consumentenrechten) en de nationale consumentenwaakhonden hadden de Amerikaanse bedrijven een jaar geleden opgedragen hun gebruiksvoorwaarden in lijn met Europese regels te brengen.

Jourova vindt het "onaanvaardbaar" dat ze zo veel tijd nemen. "EU-consumentenregels moeten worden gerespecteerd en als bedrijven die niet naleven zouden ze moeten worden bestraft." In Nederland is dat een taak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Google+ voldoet wel al aan de eisen. Alle met de Europese Commissie afgesproken wijzigingen zouden op zijn laatst in het eerste kwartaal van dit jaar moeten worden ingevoerd. Dat is door de socialemedianetwerken beloofd.

Oplichting en fraude

Veel gebruikers hebben geklaagd over fraude en oplichting als gevolg van hun gebruik van sociale media. In een aantal gevallen was in de gebruiksvoorwaarden van de Amerikaanse bedrijven niets opgenomen over aansprakelijkheid, of werden gebruikers gedwongen afstand te doen van hun rechten.

Dat is nu verbeterd, maar nog onvoldoende. Pluspunt is dat consumenten met klachten die voortaan in Europa kunnen indienen, en niet langer in Californië. Ook krijgen consumenten het recht om een online aankoop te herroepen.

Haatzaaiende berichten

In januari bleek dat Twitter, Facebook, YouTube en Microsoft haatzaaiende boodschappen steeds sneller van hun platforms halen, zoals ze met de Europese Commissie hadden afgesproken in een gedragscode. Binnen 24 uur wordt gemiddeld ruim 70 procent van de meldingen van racistische, extremistische of discriminerende inhoud verwijderd.

Jourova zei toen al dat de feedback aan gebruikers van wie berichten worden verwijderd nog te wensen overlaat. Ze komt in april met een zogenoemde 'New Deal' voor consumenten, die de wetgeving moet moderniseren en handhaving van de regels verbetert.

De Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC roept haar op overtreders "afschrikwekkende sancties" in het vooruitzicht te stellen, zoals forse boetes.