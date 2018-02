'Facebook stuurt gebruikers statusupdates via telefoonnummer'

Dat ontdekte de Amerikaanse ontwikkelaar Gabriel Lewis eerder in de week, zo meldt hij op Twitter.

Lewis kreeg kreeg via het opgegeven nummer een sms-bericht van Facebook over een statusupdate van een van zijn Facebook-vrienden. Toen hij reageerde met het verzoek om te stoppen met deze berichten, werden die reacties doorgeplaatst op zijn tijdlijn.

Onder meer The Verge bevestigde dat dergelijke reacties op de tijdlijn verschijnen van het account dat bij het gebruikte telefoonnummer hoort.

Lewis liet later weten dat hij bovendien notificaties via sms-berichten uit heeft staan in de opties van Facebook.

Reactie Facebook

In een reactie tegenover The Verge laat Facebook weten dat het de "situatie" onderzoekt, maar dat gebruikers die tweestapsverificatie aan willen zetten niet per se gebruik hoeven te maken van een telefoonnummer. Daarbij meldt het bedrijf niet of het om een fout gaat of een bedoelde functionaliteit.

Bij Nederlandse accounts werkt het reageren op de beveiligingscodes van Facebook niet of inmiddels niet meer.