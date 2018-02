Nederland doet geen uitspraak over daders cyberaanval via NotPetya

Het Verenigd Koninkrijk beschuldigde Rusland donderdag openlijk van de cyberaanval met NotPetya. Die legde vorig jaar onder meer een containerterminal in Rotterdam plat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat "kennis is genomen van de uitspraken" door de Britten. "Op de vraag of Nederland onderzoek doet kunnen we geen uitspraak doen."

'Vrijwel zeker'

Britse veiligheidsautoriteiten zijn er "vrijwel zeker van" dat de grootschalige NotPetya-aanvallen van vorig jaar vanuit Rusland werden uitgevoerd, stelt het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvallen legden in 2017 wereldwijd computernetwerken plat, door ze via een virus te versleutelen en te vragen om losgeld.

De aanval leek begonnen in Oekraïne, maar dat land gaf de schuld aan Rusland. Het Verenigd Koninkrijk sluit zich daar na onderzoek bij aan. In januari wees de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Rusland ook al aan als dader.

Beveilingsexperts zeggen dat "het vrijwel zeker is" dat het Russische leger verantwoordelijk is voor de aanval. Details over specifiek bewijs werden niet direct bekendgemaakt. De Britse overheid zegt publiekelijk naar Rusland te wijzen om duidelijk te maken dat "kwaadaardige cyberactiviteiten niet worden getolereerd".

Reactie Rusland

Een woordvoerder van het Kremlin ontkent de Britse beschuldigingen tegen persbureau Reuters. De aantijging is volgens hem nergens op gebaseerd en de beschuldigingen zijn volgens hem onderdeel van de 'Rusland-fobische' houding van een aantal Westerse landen.