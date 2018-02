Verdachte (18) DDoS-aanvallen Belastingdienst en Tweakers vrijgelaten

Dat meldt een woordvoerder van het Landelijk Parket in BN DeStem. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak.

S. werd maandag 5 februari aangehouden. Hij had zich eerder al gemeld bij de bank Bunq en de website Tweakers was hem ook zelf op het spoor gekomen.

Eind januari en begin februari werden meerdere banken en andere bedrijven getroffen door DDoS-aanvallen. De sites van onder andere Rabobank, ABN Amro, DigiD en ASN Bank waren tijdelijk niet bereikbaar door de aanvallen.

In eerste instantie gingen kenners ervan uit dat de aanval in ieder geval via Russische netwerken werd gepleegd. Of de Russische overheid erachter zat, was niet bekend.

Het is niet bekend of S. achter alle aanvallen zit.