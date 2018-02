FCC-voorzitter steunt SpaceX-plan voor breedbandinternet via satellieten

Dat meldt Reuters woensdag.

"Satelliettechnologie kan helpen bij het bereiken van Amerikanen die op het platteland of in moeilijk te bereiken gebieden wonen, waar glasvezelkabels en zendmasten niet kunnen komen", aldus FCC-voorzitter Ajit Pai in een verklaring.

SpaceX liet de FCC op 1 februari in een brief weten van plan te zijn twee experimentele satellieten te lanceren met een van zijn Falcon 9-raketten. Die lancering is goedgekeurd door de FCC en moet aanstaande zaterdag plaatsvinden in de Amerikaanse staat Californië.

In 2019 wil het bedrijf zijn eerste satellieten, naast de prototypes die zaterdag gelanceerd worden, de lucht in krijgen. Dat kondigde SpaceX in mei 2017 aan. In 2024 moet het volledige netwerk van het ruimtebedrijf online gaan. De FCC moet daar echter eerst nog toestemming voor geven.

De FCC gaf eerder al toestemming aan OneWeb, Space Norway en Telesat om breedbandnetwerken aan te bieden in Amerika via satellieten. De organisatie zegt vergelijkbare verzoeken in behandeling te nemen.

Wanneer de FCC over het voorstel van SpaceX gaat stemmen, is nog onbekend.