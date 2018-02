Facebook schendt volgens Duitse rechter privacy met datadeling

Dat bepaalde een regionale rechtbank in Berlijn maandag.

De rechtszaak werd al in 2015 door de Duitse consumentenbond tegen Facebook aangespannen. Volgens de organisatie is er inbreuk gemaakt op de privacy van gebruikers, omdat datadeling standaard was ingeschakeld. De rechtbank oordeelde dat Facebook daarmee in strijd is met de Duitse wet, omdat gebruikers vooraf toestemming moeten geven om persoonlijke data af te staan.

Het bedrijf van Mark Zuckerberg zegt gebruikers op de hoogte te stellen van de privacy-instellingen en vindt dat het mensen een simpele manier biedt om de instellingen aan te passen. De rechtbank oordeelde echter dat het zo simpel niet was.

Facebook moet aanpassingen maken om aan de wetgeving te voldoen. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak.

AVG

Vanaf mei treedt in Europa ook een nieuwe privacywet in werking. Deze Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat bedrijven en overheden moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen. Daarnaast zijn ze verplicht om te kunnen uitleggen hoe de data worden gebruikt en beveiligd.

Als de regels alsnog overtreden worden, staan bedrijven hoge boetes te wachten. Facebook kondigde begin dit jaar aan om de privacy-instellingen prominenter en overzichtelijker te presenteren.