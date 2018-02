Snapchat maakt kaartweergave beschikbaar voor browsers op desktop

Dat meldt TechCrunch maandag.

Op de kaart verschijnen recent gedeelde Stories als hittevlekken. Gebruikers kunnen op de gekleurde bubbels klikken om de openbare verhalen te bekijken. Ook is het mogelijk om op plaats te zoeken, via de zoekbalk bovenin het scherm.

De browserversie van de Snap Map is in tegenstelling tot de variant in de app niet bedoeld om te bekijken waar andere gebruikers zijn. Wel is het mogelijk om snaps van onbekenden te zien. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om drukbezochte locaties en bepaalde evenementen.

De kaart is ook in te sluiten op andere websites. Daardoor kunnen gebruikers de kaart ook via een andere website bekijken.