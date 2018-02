Facebook test 'afkeurknop' bij berichten

De knop verscheen donderdagnacht voor een klein aantal Amerikaanse gebruikers, vertelt het bedrijf aan TechCrunch.

Door op 'downvote' te drukken, wordt een bericht of reactie op Facebook verborgen. Gebruikers kunnen vervolgens aan Facebook vertellen of een bericht bijvoorbeeld kwetsend of misleidend is.

Volgens een woordvoerder van Facebook moet de testfunctie niet worden gezien als een 'vind ik niet leuk'-knop. De knop is enkel bedoeld om afkeuring aan Facebook door te geven en gelijktijdig berichten te verbergen.

De knop is in functie vergelijkbaar met de rapporteeroptie, waarmee gebruikers melding kunnen doen van ongepast materiaal. Door hem prominent naast reacties te plaatsen, test Facebook of deze dan effectiever gebruikt zal worden.

2015

De techgigant zei in 2015 geen 'vind ik niet leuk'-optie te willen introduceren, omdat gebruikers hiermee een negatieve stem zouden uitbrengen op andermans berichten. "Dat is niet het soort gemeenschap die wij willen vormen", zei Facebook-CEO Mark Zuckerberg toen.

In plaats daarvan introduceerde het bedrijf andere soorten reacties, zoals een hartje of een verbaasde emoji.

De afkeurknop is op dit moment te zien voor vijf procent van de Amerikaanse Android-gebruikers op Facebook. Het sociale netwerk zegt geen plannen te hebben om de testpoule uit te breiden. Daarnaast is nog niet bekend of de functie ooit definitief aan Facebook zal worden toegevoegd.