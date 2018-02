Twee derde Nederlandse bedrijven heeft snel internet

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van onderzoek naar internet bij bedrijven met minimaal tien medewerkers.

Het gebruik van snel internet is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2012 had nog 36 procent van de bedrijven een internetsnelheid van minimaal 30 megabit per seconde.

Ook het aantal bedrijven met extreem snel internet (minimaal 100 megabit per seconde) nam toe. In 2012 ging het om acht procent van de bedrijven. Vorig jaar was dat aantal gegroeid naar 28 procent.

Communicatie-, media- en it-bedrijven hebben het vaakst een snelle internetverbinding. In negen op de tien gevallen hebben bedrijven in deze sector een internetsnelheid van minimaal 30 Mbps.

Langzaam internet

Langzaam internet, maximaal 10 megabit per seconde, is nog altijd bij 13 procent van de bedrijven de norm. Het aantal zaken met langzaam internet nam wel af. Vijf jaar geleden had nog een derde (32 procent) van alle bedrijven maximaal 10 Mbps.

Langzaam internet is vooral te vinden in de gezondheids- en welzijnssector, industrie en bouwnijverheid. Ook handelsbedrijven, energiebedrijven en de horeca hebben relatief vaker langzaam internet.

Twee derde van de bedrijven geeft aan tevreden te zijn met deze langzame internetsnelheid van maximaal 10 Mbps.