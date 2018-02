Internetpionier John Perry Barlow (70) overleden

Barlow stierf woensdag op 70-jarige leeftijd in zijn slaap, meldt de Electronic Frontier Foundation. Die organisatie, opgericht door Barlow, zet zich in voor vrijheid online. Af en toe schreef Barlow ook songteksten voor de band van een jeugdvriend: The Grateful Dead.

De pionier gebruikte als eerste het woord 'cyberspace' om de internetgemeenschap te beschrijven. Hij noemde het een ''stille wereld waar elk gesprek wordt getypt. Om mee te doen, doen mensen afstand van hun lichaam en hun plaats en bestaan ze alleen uit woorden. Je ziet wat je buren zeggen, maar niet hoe zij en hun omgeving eruitzien. Het bestaat in de enorme regio van elektronen, microgolven, magnetische velden, lichtpulsen en gedachten.''

Onafhankelijkheidsverklaring

In 1996 schreef Barlow een 'onafhankelijkheidsverklaring van de cyberspace', waarin hij overheden opriep om zich niet met internet te bemoeien. ''Namens de toekomst vraag ik jullie uit het verleden om ons met rust te laten. Jullie zijn niet welkom bij ons. Jullie hebben geen macht waar wij verzamelen'', schreef hij.

Barlow gaf in 1996 een gastles in een basisschoolklas in Illinois. Een van de kinderen in de klas was de negenjarige Aaron Swartz, die na de speech zo geïnspireerd raakte dat hij zich op technologie stortte. Als veertienjarige hielp hij het RSS-format ontwikkelen. Later hielp hij de site Reddit opzetten.