Uber is geen transportdienst volgens Franse rechter

Dat heeft een Franse rechter donderdag bepaald in een zaak die door een taxichauffeur aangespannen was tegen het Amerikaanse bedrijf. Uber kan daarom niet worden gezien als werkgever van de chauffeur.

Het tribunaal liet meewegen dat Florian Menard vrij was om te bepalen wanneer hij reed en ook ritten kon weigeren. Menard had beargumenteerd dat hij juist geen zelfstandige was.

Het Europees Hof van Justitie bepaalde in december dat Uber niet gezien moet worden als technologiebedrijf, maar juist als een traditioneel taxibedrijf moet worden behandeld. Het bedrijf is sindsdien verplicht om taxivergunningen in Europa af te nemen.

Uber ligt in Frankrijk al langer onder vuur vanwege de werkomstandigheden en het lage loon. Ook in andere landen hebben chauffeurs zaken aangespannen. In november bepaalde een rechter in Londen juist dat Uber chauffeurs als werknemers moet behandelen met het daarbij behorende minimumloon en vakantiegeld.