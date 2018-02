Google Drive laat gebruikers aanmerkingen maken in Microsoft Office-bestanden

Dat meldt het techbedrijf op zijn blog.

De verandering houdt in dat gebruikers aanmerkingen kunnen maken in Word-, PowerPoint- en Excel-bestanden, zoder de bestanden eerst te converteren in de Google-equivalenten Docs, Slides en Sheets.

De nieuwe functie werkt ook voor pdf-bestanden en afbeeldingen.

Gebruikers kunnen de opmerkingen ook op zinsniveau in Word en op celniveau in Excel maken. Daarnaast kunnen zij om gericht commentaar te geven een vierkant tekenen in een PowerPoint- of pdf-bestand.

Nadat de aanmerkingen zijn gesyncroniseerd, kan een Microsoft Office-gebruiker de aanpassingen zien in zijn eigen lokale versie. Die hoeft daarvoor geen klant te zijn van G Suite, Google's zakelijke softwareproduct.

De betere integratie tussen de twee kantoorsoftwares is niet de eerste samenwerking tussen Google en Microsoft. Zo kreeg de webversie van Microsofts e-maildienst Outlook in 2016 al ondersteuning voor Google Drive.