Justitie VS vervolgt 36 mensen wegens online identiteitsdiefstal

Dat meldt Reuters woensdag. Consumenten, bedrijven en financiële instituten liepen door de identiteitsdiefstal ruim 530 miljoen dollar (ongeveer 431 miljoen euro) aan schade op.

De verdachten zijn lid van een online criminele organisatie, die onder meer gestolen identiteiten verspreidt en verkoopt. Daarnaast verkopen en verspreiden ze creditcards, persoonlijke gegevens en malware.

Het is niet bekend hoe de verdachten precies aan de gegevens en identiteiten van hun slachtoffers kwamen. Mogelijk deden ze dit via phishing of door computers te hacken.

Arrestaties

Autoriteiten in diverse landen arresteerden dertien verdachten uit de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Kosovo en Servië. Of de andere verdachten al gearresteerd zijn, is niet duidelijk.

"De aanklacht en arrestaties zijn onderdeel van een van de grootste vervolgingen op het gebied van digitale fraude die het ministerie van Justitie ooit heeft ondernomen", zei John Cronan, waarnemend assistent procureur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie.