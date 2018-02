Aantal meldingen online kinderporno fors gestegen

Dat blijkt uit cijfers (pdf) die minister Ferd Grapperhaus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Grapperhaus wil vanwege de stijging van het aantal meldingen de aanpak verbeteren. Zo moet er meer worden gedaan aan preventie. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorlichting om de ''seksuele weerbaarheid van jongeren'' te verbeteren.

Grapperhaus wil ook het project 'Stop it Now!' van het Expertisebureau Online Kindermisbruik versterken zodat meer downloaders van kinderporno bij de hulpverlening terechtkomen.

Volgens de minister is door de groei van het aantal meldingen bij de politie het risico gegroeid dat ''belangrijke zaken en dus slachtoffers worden gemist''. De politie gaat volgens hem bekijken wat nodig is om goed te kunnen blijven bepalen welke zaken in aanmerking komen voor opsporingsonderzoek.

Verbannen

Om kinderporno verder van internet te verbannen komt er een conferentie waar internetondernemingen, politie en Openbaar Ministerie met elkaar gaan praten. Grapperhaus wil daar ''(technische) opties verkennen om kinderporno in te dammen''.

Hij laat weten dat als het de bedrijfssector niet lukt om kinderporno goed te verwijderen, de overheid desnoods kan optreden.

Vorig jaar werden 130 Nederlandse kinderen gered uit misbruiksituaties. Ook werden 380 verdachten aangehouden.

Codering

Als de politie een afbeelding van kinderporno vindt, hangt het daar een bepaalde codering aan en als de foto ergens verschijnt, krijgt de provider of internetdienst een melding. Doordat er aan steeds meer afbeeldingen zo'n code wordt opgehangen, worden er volgens de politie ook steeds vaker foto's onderschept.

In januari liet de politie aan NU.nl weten dat techbedrijven meer kunnen doen om verspreiding van kinderporno tegen te gaan. "Wat bijvoorbeeld heel mooi zou zijn, is dat je afbeeldingen met een kinderpornocodering blokkeert, zodat die niet meer geüpload kan worden", zei een politiewoordvoerder toen. "Nu worden wij erop gewezen op het moment dat zo'n afbeelding geüpload of gedownload is. Je moet het aan de voorkant proberen tegen te houden, en dat kunnen wij niet doen - daar ligt de bal bij de bedrijven."