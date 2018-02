Beveiligingsbedrijf Kaspersky wil omstreden expert Nieuwsuur aanklagen

Zo vat althans Kaspersky-directeur Martijn van Lom uitspraken van Van Rijbroek op, meldt RTL Nieuws.

"We nemen dit zwaar op", zegt Nederlands Kaspersky-directeur Martijn van Lom tegen RTL Nieuws. "Ze beschuldigt ons openbaar van zaken die niet waar zijn, en de Telegraaf geeft haar een podium", aldus Van Lom. "En dat terwijl ze een week ervoor werd ontmaskerd omdat ze dingen zegt die aantoonbaar niet kloppen."

Omstreden uitspraken

Van Rijbroek trad in een recente uitzending van het programma Nieuwsuur op als cyberexpert. Haar opvallende uitspraken konden rekenen op veel commentaar van andere experts in het vakgebied, die tegenover Nieuwsuur wijzen op tal van onjuistheden in dingen die Van Rijbroek bij het actualiteitenprogramma zei.

Een boek dat Van Rijbroek samen met oud-minister Willem Vermeend schreef, werd kort na haar optreden wegens ontdekte plagiaat uit de handel genomen. Van Rijbroek reageerde daarna in de Telegraaf op de ophef, en op basis van dat interview wil Kaspersky de omstreden expert nu aanklagen.

Laster

In het interview zegt Van Rijbroek op kerstavond 2017 te hebben ingebroken in het wifi-netwerk van "een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf" in Utrecht. Kaspersky is het enige Russische softwarebedrijf met een kantoor in Utrecht, en daarom ziet het bedrijf de uitspraak als laster.

Kaspersky wil met een civiele procedure een rectificatie bij Van Rijbroek afdwingen. Het bedrijf heeft zijn netwerken ook gecontroleerd na de uitspraken van de omstreden expert, maar heeft niets vreemds aangetroffen.

"Zoals we al hadden verwacht", aldus Van Lom. "Bij vreemde activiteit in ons netwerk krijgen we direct een melding." Toch tornt Van Rijbroek met haar uitspraken aan het aanzien van Kaspersky, vindt Van Lom.

Tegenover RTL Nieuws zegt advocaat Peter Plasman dat Kaspersky een goede winkans heeft. "Als Kaspersky met zijn onderzoek kan aantonen dat het niet is gehackt, dan moet Van Rijbroek aantonen dat ze bij het bedrijf is binnengedrongen", aldus Plasman.