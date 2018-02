Seattle tikt Facebook op de vingers over politieke advertenties

Facebook moet meer details vrijgeven over ingekochte advertenties tijdens de verkiezingen in Seattle vorig jaar, anders worden er boetes opgelegd. Dat meldt de directeur van de Seattle Ethics and Elections Commission, Wayne Barnett.

De boetes kunnen oplopen tot vijfduizend dollar per advertentie. Facebook zegt zelf data te hebben geleverd. Het bedrijf zegt een "groot voorstander van transparantie in politiek adverteren te zijn". Facebook zegt na aanvraag van Seattle relevante informatie hebben geleverd.

In een reactie stelt Barnett echter dat de data "niet eens in de buurt komt van wat ze verplicht zijn te tonen". Er zou slechts een deel van de cijfers zijn gedeeld, maar kopieën van de reclames en data van doelgroepen werden niet geleverd.

Transparantie

In Seattle zijn bedrijven verplicht bekend te maken wie verkiezingsadvertenties koopt. Facebook zegt daar meer openheid over te bieden. In september zei directeur Mark Zuckerberg nog dat het bedrijf met een "nieuwe standaard voor transparantie in online politieke advertenties" zou komen.

De ongereguleerde aard van Facebook-advertenties kwam vorig jaar in het nieuws, nadat ontdekt werd dat Russische nep-accounts advertenties hadden gekocht in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarbij zouden ze kiezers hebben willen beïnvloeden.