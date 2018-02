Man (18) opgepakt voor DDoS-aanval Belastingdienst

Dat meldt de politie maandag op zijn website.

Hij wordt ook verdacht van eerdere DDoS-aanvallen op de bank Bunq in september van vorig jaar, en recente aanvallen op internetsite Tweakers en provider Tweak.

Het is nog niet duidelijk of de Oosterhouter ook verantwoordelijk is voor de recente DDoS-aanvallen op de ING Bank, de Rabobank en ABN AMRO, aldus de politie maandag.

Door de DDoS-aanvallen konden klanten van de betreffende banken vorige week niet of beperkt internetbankieren. Het mogelijke verband tussen de verdachte en deze aanvallen wordt nog nader onderzocht door de politie.

Onderzoek

Volgens de politie is er bij het onderzoek naar de achttienjarige verdachte "nauw samengewerkt" met de betrokken partijen.

Bunq meldde in september al dat de verdachte zichzelf bij de bank bekend had gemaakt. Het bedrijf besloot destijds geen aangifte te doen, maar de persoon een soort werkstraf uit te laten voeren. Ook Tweakers kwam de verdachte zelf op het spoor. De website schrijft dat hij de redactie meermaals tips had gestuurd over de DDoS-aanvallen.

Onderzoek moet ook duidelijk maken of hij de sites in zijn eentje aanviel, of samen met anderen.

De computer van de man is in beslag genomen. Hij moet 6 februari voorkomen. Dan beslist de rechter-commissaris of hij langer vast blijft zitten.