Amazon schikt met Frankrijk over achterstallige belastingen

Dat meldt persbureau Reuters.

De Franse belastingdienst eiste in 2012 een bedrag van bijna 200 miljoen euro, voor achterstallige belastingbetalingen en bijbehorende rente. Het ging om de periode tussen 2006 en 2010.

Inmiddels is een schikking getroffen. Het bedrag wat ermee gemoeid is, is niet bekend. De woordvoerder van Amazon in Frankrijk maakt alleen bekend dat een "overeenkomst" is bereikt.

Google

De Franse autoriteiten besloten vorig jaar in juli bereid te zijn om met Amazon te onderhandelen, nadat een rechtszaak tegen Google werd verloren. Google hoefde een bedrag van 1,1 miljard euro aan achterstallige belasting niet terug te betalen.

Op Europees niveau heeft de Franse regering vervolgens om nieuwe belastingregelgeving gevraagd voor techbedrijven. Zij moeten volgens Frankrijk belasting betalen op basis van hun inkomsten en niet alleen op basis van hun huidige winsten.

Techbedrijven worden vaak belast op winsten die door dochterondernemingen in landen met lage belastingen worden geboekt, zoals Ierland of Luxemburg. Dat geldt ook als het grootste deel van de omzet uit andere Europese landen komt.