Videoland zag aantal klanten afgelopen jaar verdubbelen

Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Video-on-demand blijft in Nederland groeien. Netflix is volgens het onderzoek nog steeds de grootste speler in de on-demand videomarkt. Het aantal abonnementen steeg bij Netflix, ondanks de doorgevoerde prijsverhoging. Inmiddels bereikt Netflix ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens (2,4 miljoen in totaal).

Ook het aantal abonnees van Ziggo Sport Totaal steeg, met name omdat bepaalde klanten van VodafoneZiggo daar gratis gebruik van kunnen maken. Amazon Prime Video is nog een kleine speler in Nederland.

Voor Amazon zou wel veel groeipotentie liggen bij de groep Nederlanders van 20 tot 29 jaar. Dat geldt ook voor Film1. Bij Netflix treedt een verzadiging op onder jongere gebruikers, al is er groeipotentie in de groep 40 jaar en ouder.

Meer kijktijd

De afgelopen twee jaar zijn mensen gemiddeld twee keer zo veel naar series, films en documentaires van on-demand diensten gaan kijken. Eind 2015 werd gemiddeld 15 minuten per dag aan dit soort video's besteed, dat is nu zo'n 27 minuten per dag.

De tv wordt het meest gebruikt om video's te streamen, daarnaast wordt de smartphone steeds meer gebruikt om video te consumeren, aldus onderzoek van Telecompaper.