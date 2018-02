Voor het eerst minder Amerikaanse dagelijkse gebruikers op Facebook

Facebook werd het afgelopen kwartaal dagelijks door 184 miljoen mensen in de Verenigde Staten en Canada gebruikt. In het derde kwartaal van 2017 had het sociale medium nog 185 miljoen dagelijkse gebruikers, een afname van 0,54 procent.

Het aantal mensen dat in Noord-Amerika elke maand gebruikmaakt van het sociale netwerk stagneerde. In zowel het derde als vierde kwartaal van 2017 had het platform 239 miljoen maandelijkse gebruikers.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg noemde 2017 een moeilijk jaar. De afgelopen maanden kreeg het bedrijf te maken met kritiek op zijn rol in de democratie en de verspreiding van propaganda.

Europa

In Europa groeide het aantal dagelijkse gebruikers het afgelopen kwartaal wel: van 274 naar 277 miljoen. Eind 2016 had het sociale medium nog 262 miljoen dagelijkse Europese gebruikers. Daarmee is het bedrijf op dit gebied in een jaar gegroeid met 5,7 procent.

In Azië en andere delen van de wereld groeide het aantal dagelijkse gebruikers naar 940 miljoen, vergeleken met 784 miljoen een jaar eerder. Dat is een stijging van 19,9 procent.

Het aantal mensen dat maandelijks op Facebook inlogt groeide in 2017 wereldwijd naar 2,13 miljard. Eind 2016 had het bedrijf nog 1,86 miljard maandelijkse gebruikers.