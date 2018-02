Beruchte Russische spammer uitgeleverd aan de Verenigde Staten

Levasjov werd in april 2017 opgepakt tijdens een vakantie in Spanje. De 38-jarige Rus staat bekend als een van de meest beruchte spammers ter wereld. In de top tien van anti-spamorganisatie Spamhaus staat hij op de zevende plek.

Op het hoogtepunt van zijn spamoperatie waren meer dan 100 duizend computers onderdeel van het Kelihos-botnet. Daarmee kon Levasjov spam naar duizenden e-mailadressen sturen. Ook werd de malware gebruikt om gebruikersnamen en wachtwoorden van slachtoffers buit te maken.

Levasjov bood anderen aan om tegen betaling van zijn spamdienst gebruik te maken. Voor het versturen van één miljoen e-mails rekende hij vijfhonderd dollar.

Uitleveringsverzoek Rusland

In december berichtte The New York Times dat Rusland bij Spanje ook een uitleveringsverzoek voor Levasjov had ingediend.

Rusland ontdekte in augustus dat Levasjov in 2014 een ziekenhuis in Sint-Petersburg had gehackt.

Met deze tactiek heeft Rusland volgens de krant al meerdere malen voorkomen dat een verdachte van computercriminaliteit naar de Verenigde Staten is uitgeleverd.