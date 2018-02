Nederland aan kop in Europa op gebied van internettoegang

Het Europees gemiddelde van huishoudens met internettoegang lag op 87 procent, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast Nederland behoren Luxemburg en Denemarken (97 procent) en Finland en Zweden (95 procent) tot de kopgroep van landen met de meeste huishoudens met een internetaansluiting. In 2015 had 96 procent van de huishoudens in Nederland een internettoegang.

Vrijwel alle Nederlanders hebben thuis een breedbandverbinding, namelijk 98 procent van de huishoudens. In de rest van Europa ligt dat gemiddelde op 85 procent.

Mobiel internet

Nederland gaat in Europa samen met Zweden aan kop als het gaat om internetgebruik met mobiele apparaten, buitenshuis of buiten het werk. Gemiddeld 87 procent van de bevolking maakte in 2017 gebruik van mobiel internet. Dat was vijf jaar geleden nog 55 procent in Nederland.