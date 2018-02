Microsoft maakt Office 2019 alleen beschikbaar op Windows 10

Dat schrijft het bedrijf in een blogpost.

Om de nieuwe Office-apps te gebruiken is Windows 10 vereist. Het gaat om de losse versie van het Office 2019-pakket, niet om het betaalde Office 365-abonnement dat gebruikers kunnen afsluiten.

Op oudere versies van Windows werken de nieuwe kantoor-apps niet. Bedrijven die nog oudere versies gebruiken, zoals Windows 7 of 8.1, zullen er niet mee overweg kunnen. Het alternatief voor dit soort computers is werken met oudere Office-apps of abonneren op Office 365.

Office 2019 verschijnt in de tweede helft van dit jaar. Daarvoor komen de apps al beschikbaar in bèta-versies. In het pakket zijn Word, Excel, PowerPoint, Outlook-apps en versies van Exchange, SharePoint en Skype voor Bedrijven te vinden.

Microsoft kondigde voor Office 2019 een ondersteuningsperiode van in totaal zeven jaar aan. Dat is minder dan de tien jaar die voor eerdere versies werd aangehouden.