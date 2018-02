Apple boekt omzetrecord ondanks tegenvallende iPhone-verkoop

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Apple donderdag presenteerde.

Apple verkocht bijna een miljoen minder iPhones dan het recordaantal uit het laatste kwartaal van 2016. Toen werden er 78,2 miljoen exemplaren verkocht. Analisten hadden verwacht dat er in de afgelopen drie maanden 80 miljoen iPhones verkocht zouden zijn.

iPhone X

Hoewel het aantal verkochte iPhones lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar, verdiende Apple meer geld. Dat is mede te danken aan de introductie van de duurdere iPhone X. Volgens Apple-directeur Tim Cook "overtrof de iPhone X de verwachtingen" en was het toestel elke week de bestverkochte iPhone sinds hij in november op de markt kwam.

Over individuele verkoopprestaties van de verschillende iPhones maakte Apple wederom niets bekend.

iPad en Mac

In de afgelopen drie maanden werden er 13,1 miljoen iPads verkocht. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder 10,3 miljoen. Van de Mac gingen ruim 5,1 miljoen exemplaren over de toonbank, een daling van 5 procent.

De categorie 'andere producten' brachten in het vorige kwartaal 5,5 miljard dollar op, vergeleken met 3,2 miljard dollar een jaar eerder. In deze categorie zijn onder meer de Apple TV en Apple Watch opgenomen, al worden daar nooit losse cijfers over gepresenteerd.

Records

Apple boekte een omzet van 88,3 miljard dollar in de afgelopen maanden. Dat is eveneens een record. In dezelfde periode een jaar eerder stond die omzet op ruim 78 miljard dollar. De winst steeg van 17,9 miljard naar 20 miljard dollar. Ook dat is een record.