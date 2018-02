Moederbedrijf Google haalt hogere omzet dan verwacht

In de afgelopen drie maanden behaalde Alphabet een omzet van 32,3 miljard dollar (omgerekend 25,7 miljard euro). Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf donderdag presenteerde (pdf).

De omzet viel iets hoger uit dan door analisten werd voorspeld en is 24 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alphabet maakte wel 3,02 miljard dollar verlies in het afgelopen kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar werd er juist ruim 5,3 miljard dollar winst geboekt.

Nettoverlies

Het verlies is toe te schrijven aan een last van 9,9 miljard dollar. Techbedrijven in de VS moeten eenmalig meer belasting betalen, vanwege een recent doorgevoerde herziening aan het Amerikaanse belastingstelstel. Overzeese rekeningen worden zwaarder belast.

De bedrijven krijgen een eenmalige korting om hun buitenlandse kapitaal naar de VS te halen. Voorheen was het voordeliger om dit geld in het buitenland te laten staan. Als Alphabet die belasting niet had hoeven betalen, zou de winst op bijna 7 miljard dollar zijn uitgekomen.

Winst per aandeel

Alphabet behaalde in het vierde kwartaal van 2017 een winst winst van 9,70 dollar per aandeel. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf 9,89 dollar per aandeel zou behalen. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2016 is de waarde overigens gestegen. Toen was de waarde 7,06 dollar per aandeel.

Het moederbedrijf van Google haalde het afgelopen jaar meer adverteerders binnen. Wel verdiende Alphabet minder per aangeklikte advertentie.