YouTube brengt databesparende versie YouTube Go uit in 130 landen

Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt op zijn blog.

YouTube Go is een uitgeklede versie van de normale Android-app. Met de dienst moet het in landen met een slechte mobiele internetdekking aantrekkelijker worden om van de videodienst gebruik te maken.

De app werd vorig jaar al beschikbaar in vijftien landen, waaronder India, Indonesië en Nigeria. Daar komen nu 115 landen bij, waaronder Turkije, Irak, Brazilië en Mexico.

YouTube Go heeft functies die de reguliere YouTube-app niet biedt. Zo kunnen gebruikers video's downloaden om ze offline te bekijken en hebben zij de mogelijkheid om een limiet te stellen aan het datagebruik binnen de app.

Uitgebreide functies in de YouTube-app zijn in YouTube Go juist niet beschikbaar. Gebruikers kunnen zich via de app niet op een YouTube-kanaal abonneren of reacties achterlaten.

YouTube Go wordt zeer waarschijnlijk nooit beschikbaar in Nederland of andere westerse landen. Bovendien verwacht YouTube dat gebruikers overstappen naar de traditionele app als landen met een slechte internetdekking zich technologisch ontwikkelen.