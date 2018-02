OM stelt richtlijn voor straffen bij internetcriminaliteit op

De richtlijn is donderdag in de Staatscourant (pdf) bekendgemaakt en is direct van kracht.

Het is de eerste richtlijn van het OM met een focus op internetcriminaliteit. In de rechtbank biedt die hulp om te bekijken welke straffen doorgaans opgelegd worden voor bepaalde overtredingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen eerste overtredingen en recidivisten.

De richtlijn behandelt verschillende vormen van cybercrime, zoals computervredebruik, DDoS-aanvallen, ransomware en malware. Ook bevat de tekst criteria waarmee een strafeis geformuleerd kan worden.

Straffen

Kleinschalig misbruik van ransomware, waarbij een computer wordt gegijzeld in ruil voor losgeld, kan volgens de richtlijn op een taakstraf van 60 uur komen te staan. Hetzelfde geldt voor een DDoS-aanval met "beperkte impact", afhankelijk van de schade en getroffen diensten. Bij een grootschalige ransomware-campagne kan drie tot vier jaar cel worden geëist.

In het verleden is internetcriminaliteit vaker door de rechtbank behandeld. Daarbij moest steeds per geval een eis worden bepaald. Volgens een woordvoerder van het OM is er inmiddels genoeg expertise opgebouwd om een richtlijn op te stellen.

De richtlijn geldt niet als harde regel, voor een strafeis kan er nog steeds van worden afgeweken.