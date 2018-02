1,4 miljoen twitteraars zagen Russische propaganda tijdens verkiezingen VS

Dat maakt Twitter bekend. Vorige maand sprak Twitter nog van 677.775 Amerikaanse accounts.

Het gaat om mensen die tweets hebben gezien van accounts die zijn gelinkt aan de Internet Research Agency (IRA), een organisatie die banden heeft met de Russische overheid. Mensen zagen de tweets, volgden de geïdentificeerde accounts of plaatsten retweets.

In de nieuwe cijfers zijn ook mensen opgeteld die op Russische accounts hebben gereageerd of die door zo'n account zijn genoemd in een reactie.

Transparantie

Twitter zegt enkele gebruikers op de hoogte te brengen van interacties met de organisatie. Dat doet het bedrijf alleen in bepaalde gevallen. Door de cijfers te updaten, hoopt Twitter het bewustzijn over Russische inmenging te vergroten en transparanter te zijn over dit soort zaken.

Het bedrijf blijft onderzoek doen naar Russische inmenging op zijn platform. In totaal zijn er ruim 50.000 accounts gevonden die werden gelinkt aan Russische propaganda. Daarvan waren er 3.800 afkomstig van de Internet Research Agency.