Wereldwijd dagelijks gebruik Facebook met vijftig miljoen uur afgenomen

Dat laat oprichter en directeur Mark Zuckerberg weten bij de bekendmaking van de jaarcijfers van Facebook.

Zuckerberg stelt dat de maatregelen die het bedrijf de afgelopen tijd heeft genomen om Facebook persoonlijker te maken al effect hebben gehad. Aanpassingen aan de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd, hebben geresulteerd in dagelijks grofweg 50 miljoen uur minder tijd die wereldwijd aan Facebook wordt besteed.

Moeilijk jaar

In een toelichting op de cijfers zegt Zuckerberg dat het een goed jaar was voor het bedrijf, maar ook een "moeilijk" jaar. Daarmee doelt hij op de kritiek die het sociale netwerk kreeg vanwege zijn rol in de verspreiding van nepnieuws en de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Facebook voerde de afgelopen tijd meerdere wijzigingen door aan het platform om de aanwezigheid van bijvoorbeeld nepnieuws en extremistische of gewelddadige content tegen te gaan. Ook moet de nadruk in de nieuwsfeed van gebruikers meer komen te liggen op interactie met familie en vrienden, in plaats van met merken of uitgevers.

Jaaromzet

Facebook boekte in 2017 47 procent meer omzet ten opzichte van het jaar ervoor.

De totale jaaromzet bedroeg ruim 40,6 miljard dollar, tegenover ruim 27,6 miljard in 2016. De netto jaarwinst kwam uit op ruim 15,9 miljard dollar, vergeleken met 10,2 in 2016. Dat is een toename van 56 procent.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van het sociale netwerk nam afgelopen jaar met 14 procent toe naar 2,13 miljard. Drie maanden geleden was dit nog 2,07 miljard.

Belastingherziening

Facebook maakte ook melding van een toegenomen belastingafdracht, vanwege een onlangs doorgevoerde herziening aan het Amerikaanse belastingstelsel. Amerikaanse techbedrijven krijgen een eenmalige korting om hun buitenlandse kapitaal naar de VS te halen. Voorheen was het voordeliger om dit geld in het buitenland te laten staan.

Het sociale netwerk betaalde als gevolg hiervan 2,27 miljard dollar extra belasting.