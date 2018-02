Microsoft boekt kwartaalverlies vanwege belastingherziening

De tegenvaller had een omvang van bijna 14 miljard dollar. Daardoor kwam het verlies in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar uit op 6,3 miljard dollar. Een jaar eerder stond er nog een winst van 6,3 miljard dollar.

De omzet van Microsoft steeg met 12 procent tot 29,9 miljard dollar. Wederom werden er goede zaken gedaan met clouddiensten, software die via internet wordt geleverd.

Belastingherziening

Vanwege een onlangs doorgevoerde herziening aan het Amerikaanse belastingstelsel zullen diverse techbedrijven eenmalig meer belasting moeten betalen. Amerikaanse techbedrijven krijgen een eenmalige korting om hun buitenlandse kapitaal naar de VS te halen. Voorheen was het voordeliger om dit geld in het buitenland te laten staan.

In totaal hebben ondernemingen uit de VS voor ongeveer 3,1 biljoen (3100 miljard) dollar in het buitenland ondergebracht. Apple heeft de grootste overzeese tegoeden, gevolgd door Microsoft.